Francesco Acerbi non arretra di un millimetro: anche nel colloquio avuto ieri con la dirigenza interista ha negato di aver pronunciato la parola "negro" a Juan Jesus. Di qui, spiega il Corriere dello Sport, la linea garantista da parte del club, sebbene i dirigenti abbiano provato anche a far cambiare rotta al calciatore.

Nel club c'è imbarazzo, ad Acerbi è stato fatto notare che sarebbe stato opportuno non parlare una volta tornato a Milano in Stazione Centrale. In ogni caso, se e quando arriverà una sentenza di colpevolezza, la reazione sarà particolarmente ferma e dura. Anche perché l'Inter ha un passato recente in cui ha mostrato grande sensibilità sul tema, dal caso Lukaku dopo quanto accaduto allo Stadium nella Coppa Italia dello scorso anno, fino alla campagna "Buu" (Brothers Universally United) con il coinvolgimento di giocatori e altri tesserati.