Complice anche la condizione fisica non ottimale di Asllani, stasera in Inter-Juve, Simone Inzaghi pare abbia scelto di far giocare Piotr Zielinski nella zona di campo presidiata solitamente da Hakan Calhanoglu, ora ai box per infortunio. Oltre a un fatto puramente atletico, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino si sarebbe convinto di prendere questa scelta perché ha ricevuto bei segnali dall'ex Napoli nello spezzone contro Young Boys. E in più, nelle ultime due uscite con la Nazionale polacca, il ct Probierz lo ha utilizzato proprio da play.

"Ferma restando la “carta” Frattesi, sempre utile da giocare in corsa per far saltare gli equilibri, è assai probabile che tra Zielinski e Asllani, a seconda di chi partirà dall’inizio, ci sarà staffetta. Anche l’ex-Napoli, infatti, è reduce da un piccolo guaio muscolare, rimediato proprio con la Polonia", si legge sul quotidiano romano.