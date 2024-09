Sono già cominciate le prove difensive in casa Inter in vista del triplice impegno in otto giorni con Monza, Manchester City e Milan che caratterizzeranno il post-sosta. Approfittando del fatto che il solo Alessandro Bastoni è via con la Nazionale, Simone Inzaghi ha potuto praticamente lavorare con un reparto al completo in questi giorni, compresi i tre portieri, visto che Yann Sommer ha detto addio alla Svizzera. Le uniche eccezioni sono state rappresentate da Yann Bisseck, che ha saltato un allenamento per una leggera influenza, e l’assenza per qualche giorno di Tomas Palacios, tornato in Argentina per completare la documentazione per il visto. L'ex Independiente Rivadavia ieri si è presentato alal Pinetina per il primo allenamento che, peraltro, secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport. ha lasciato buone impressioni.