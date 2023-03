C'era un tempo in cui l'Inter non moriva mai, una squadra che poteva ribaltare il match in pochi minuti. Adesso le cose sono cambiate. "Nel 2023, in nerazzurri sono andati sotto in 5 occasioni e soltanto con la Cremonese sono riusciti a ribaltare il risultato, portando a casa i 3 punti. Nelle altre occasioni, invece, hanno sempre perso. Evidentemente, si tratta di un bilancio deludente. Saper reagire in quei frangenti, dunque, diventa fondamentale", spiega il Corriere dello Sport.