Il Corriere dello Sport conferma l'indiscrezione uscita ieri su Gazzetta: in settimana sono attesi sviluppi per quanto riguarda il 'back sponsor' di maglia. "In prima fila c’è U-Power, lo stesso che dà il nome allo stadio del Monza sempre per ragioni di sponsorizzazione, e permetterebbe al club di assicurarsi un’altra entrata certa dopo il nuovo accordo con Nike, eBay sulla manica e l’approdo di Paramount+ in qualità di main sponsor sulle magliette", si legge sul quotidiano romano.