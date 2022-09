"Durante la sosta per i Mondiali, l'Inter quasi certamente andrà all'estero ad allenarmi per una settimana, dieci giorni. Chiaramente mancheranno i nazionali convocati per il Qatar, ma ci saranno gli azzurri che saranno impegnati con Mancini fino all'amichevole del 20 novembre contro l'Austria". Lo riferisce oggi il Corriere dello Sport che poi individua in Malaga e Malta le possibili location.