Nonostante la delusione per il 2-2 subito contro il Bologna, l'Inter guarda ai numeri conseguiti finora in stagione ricavandone fiducia. Al momento, come sottolinea il Corriere dello Sport, è la miglior partenza in campionato dopo otto giornate degli ultimi quattro anni. La squadra era partita lentamente anche nell'anno dello scudetto di Conte, collezionando 15 punti contro gli attuali 19. Rispetto allo scorso anno, poi, i nerazzurri sono già a +7.

Sette come i gol segnati in più, 21 a 14, mentre in difesa sono state subite 4 reti contro 14. Un anno fa la capolista Napoli era già a +8. Altro dato: dalla nona giornata alla trentottesima l'Inter ha sempre fatto più punti rispetto ai rossoneri negli ultimi tre anni: 7 nel 2022/23, 2 nel 2021/22 e 17 nel 2020/21. In realtà l'Inter ha fatto meglio di qualsiasi altra formazione nello stesso periodo di questo triennio, con l'eccezione del Napoli dello scorso anno.