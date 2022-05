"Quando i rossoneri entreranno nel garage del Meazza, i nerazzurri saranno ancora nelle loro camere per il riposino pomeridiano, mentre alle 17,30, quando lo chef interista servirà crostate di frutta e altri cibi energetici, Calabria e compagni si scalderanno sul campo già da mezz'ora". Lo riferisce il Corriere dello Sport, che racconta la vigilia incrociata tra Inter e Milan in vista del turno odierno di campionato. "Alle 18 Orsato fischierà l'inizio di Milan-Atalanta e a Cagliari alcuni degli interisti saranno ancora a tavola, magari sorseggiando un caffè, mentre altri saranno risaliti in camera. Scontato che qualcuno dia una sbirciata sull'app di Dazn - si legge -. Alle 18,45 Inzaghi svelerà la formazione titolare nella sala riservata dell'hotel, mentre a San Siro finirà la prima frazione. Alle 19 la partenza del pullman nerazzurro per la Unipol Domus, quando Pioli avrà già dato ai suoi le indicazioni per la ripresa. Al momento del sopralluogo in borghese al manto erboso (19,35), gli occhi dei nerazzurri saranno sul cellulare per sapere se l'Atalanta li sta aiutando. Quando invece Orsato fischierà la fine (pochi minuti prima delle 20: dipenderà dal recupero), l'Inter si starà riscaldando. Di certo nello spogliatoio rossonero una o più tv saranno sintonizzate su Cagliari-Inter. Se i giocatori di Pioli andranno a casa o resteranno tutti insieme dopo la doccia, al momento non è deciso. Dipenderà dal loro risultato finale e magari da come inizierà la sfida dei cugini".