L'Inter cerca il controsorpasso sulla Juventus in vetta alla classifica nella tana dei campioni d'Italia. La settimana di fuoco fatta di tre trasferte si concluderà questa sera a Napoli, in uno stadio che per i nerazzurri ha rappresentato un vero e proprio tabù negli anni 2000. I numeri parlano chiaro: come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, per l'Inter al Maradona è arrivata solo una vittoria in 17 trasferte, con 6 pareggi e 10 sconfitte. Gli ultimi tre punti sono arrivati nel 2020 con un 3-1 firmato da Lukaku (doppietta) e Lautaro.

Intanto si tratta già della quarta volta che la squadra di Inzaghi viene scavalcata da una rivale prima di scendere in campo: finora i nerazzurri hanno sempre risposto al meglio, vincendo tre volte su tre. Alla settima giornata la risposta alla vittoria del Milan sulla Lazio con il poker di Salerno, poi le due risposte alla Juventus: alla decima 1-0 bianconero in anticipo sul Verona e vittoria interista sulla Roma, due giornate dopo il 2-0 al Frosinone dopo il successo della squadra di Allegri sul Cagliari.