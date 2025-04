Solo Psg, Real Madrid e Barcellona si trovano nelle stesse condizioni dell'Inter: hanno la possibilità di vincere tutto in casa e in Europa. Il dato viene sottolineato dal Corriere dello Sport, che evidenzia l'eccezionalità della stagione dei nerazzurri. Non è usuale, infatti, nemmeno per le grandi squadre arrivare ad aprile essendo ancora in corsa per tutti gli obiettivi.

E allora non si sceglie: si va in campo per vincere una partita dopo l'altra, senza fare calcoli. "Solo in questo modo, infatti, si può alimentare il sogno di un nuovo clamoroso Triplete. Quello stesso sogno, però, può anche trasformarsi in incubo, ovvero chiudere l’annata senza portare a casa nulla. L’eventualità esiste: dentro l’Inter tutti ne sono consapevoli, ma tutti, dai dirigenti ai giocatori, passando per l’allenatore, sono pronti e decisi a correre il rischio", si legge.