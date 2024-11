"Se la situazione in cima alla classifica di Serie A è già strana per conto suo, la situazione dell’Inter lo è ancora di più". Così il Corriere dello Sport fotografa il momento dei campioni d'Italia, ancora altalenanti tra Italia ed Europa.

Come sottolinea il quotidiano romano, infatti, la squadra di Inzaghi non ha mai subito gol in quattro partite di Champions (e ha giocato anche contro Manchester City e Arsenal). In dodici gare di campionato ne ha presi 14, il doppio della Juventus. Aveva iniziato alla grande Thuram, che poi si è fermato, ma a Inzaghi mancano soprattutto i gol di Lautaro, per ora sono solo 5, un anno fa a questo punto del campionato ne aveva già segnati 12 e l’Inter aveva già 2 punti di vantaggio sulla Juventus.