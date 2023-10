Dopo il rientro a Milano da Salerno alle 3 di notte, ieri l'Inter ha svolto la classica seduta post-partita con il gruppo diviso a metà: defaticante per i titolari e lavoro di maggiore intensità per chi non ha avuto i minuti. Infine, il rompete le righe e appuntamento a mezzogiorno di oggi per la rifinitura in vista del Benfica. Ci sarà poco tempo per preparare la seconda gara del girone di Champions, ma Simone Inzaghi ha già praticamente scelto la formazione iniziale: in campo ci andranno i titolari che hanno riposato del tutto sabato sera, Bastoni e Dimarco, e chi è entrato a gara in corso, ed evidentemente, è stato decisivo, come Lautaro e Mkhitaryan. I dubbi, spiega il Corriere dello Sport, sono sostanzialmente circoscritti alla fascia destra: con Benjamin Pavard difficilmente immaginabile in panchina, saranno Dumfries e Darmian a giocarsi un posto per il ruolo di quinto.

"Peraltro, in panchina dovrebbe rivedersi Cuadrado, che ieri è tornato parzialmente in gruppo e che oggi dovrebbe lavorare completamente con i compagni. Quello del colombiano, però, sarà un riconvolgimento graduale. Restano out Frattesi (vietato correre rischi) e Sensi", si legge.