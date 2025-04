Tutto in una settimana o poco più: il destino della stagione dell'Inter racchiuso nei prossimi otto giorni. Come sottolinea il Corsport, infatti, i nerazzurri rischiano seriamente di indirizzare, in un modo o nell'altro, un intero anno calcistico nelle prossime tre partite: Bayern in Champions, Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia.

Sogno o incubo? Il campo darà il verdetto, a partire dal ritorno dei quarti di Champions con i tedeschi mercoledì al Meazza. "Quella con il Cagliari, per la squadra nerazzurra, è stata la partita numero 48 dell’annata - si legge -. Lautaro e compagni ne hanno davanti almeno altre 8. Che, nell’auspicio di tutti, possono diventare 12, arrivando in finale sia di Champions sia di Coppa Italia. Il dispendio di energie è stato e sarà senza precedenti. Nel resto d'Europa, il tragitto interista è paragonabile solo a quello di Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain. Sono le uniche squadre in grado di fare il Triplete".