La notizia di giornata è il ritorno al gol di Lautaro Martinez dopo un'astinenza che durava da quasi due mesi: era il 3 novembre quando il Toro incornava il Venezia. Poi, da lì, sempre scena muta sul tabellino.

Il Cagliari fa sorridere il capitano e si conferma sui vittima preferita: siamo a 10 gol contro i sardi. Come spiega il Corsport, il centravanti di Bahia Blanca si è sbloccato proprio ora che il gioco inizia farsi duro, con il primo trofeo in palio tra pochi giorni in Arabia Saudita. A Cagliari l’attaccante interista ha sfruttato il cross di Barella per spezzare il digiuno. Un’esecuzione facile solo all’apparenza, vista l’attesa spasmodica che lo aveva accompagnato nelle ultime settimane.