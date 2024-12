Adesso l'Atalanta è solo un punto avanti, ma con una partita in più: l'Inter "vede" la vetta proprio alla vigilia della Supercoppa che metterà di fronte Inzaghi e Gasperini nella prima semifinale.

Il Cagliari dura 45 minuti, poi è marea nerazzurra. Dopo un primo tempo equilibrato - sottolinea il Corsport -, le reti in rapida successione di Bastoni, Lautaro e Calhanoglu hanno disintegrato la resistenza dei rossoblù. La squadra di Inzaghi non ha avuto bisogno di mettere in mostra un gioco particolarmente scintillante, ma ha vinto la sesta partita di fila con la forza dei nervi distesi, grazie a un’organizzazione ormai oliata alla perfezione. I nerazzurri attaccano in massa ma non corrono rischi in difesa, per la capacità e la prestanza dei suoi difensori. Calhanoglu si è permesso il lusso di giocare al piccolo trotto e Mkhitaryan di pennellare calcio a tratti. Più che sufficiente per liquidare il Cagliari.