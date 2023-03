Più cattiveria in attacco, maggior equilibrio per non scoprire la difesa. E' partito da due punti fermi, stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, il confronto di ieri alla Pinetina tra Simone Inzaghi e i giocatori, prima della seduta di allenamento a cui ha assistito anche la dirigenza al gran completo per rasserenare e compattare l’ambiente in vista della gara da dentro o fuori col Porto.