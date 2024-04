Il profilo su cui è puntato il mirino del club nerazzurro è quello di Gudmundsson, come conferma anche oggi il Corriere dello Sport.

Il Genoa chiede oltre 35 milioni per l'islandese, ma c'è necessità di cedere e quindi il prezzo è da considerarsi trattabile. Dall'altra parte, l'Inter dovrà ottenere denaro fresco dalle cessioni per poter arrivare alla punta genoana. L'idea è quella di mettere in piedi un'operazione in stile Frattesi con il Sassuolo: prestito con obbligo di riscatto. E nell'operazione potrebbe entrare Zanotti, come spiega il giornale romano. E pare che la società ligure abbia dato la disponibilità ad affrontare la questione nei termini graditi all’Inter.



L'insidia si chiama Tottenham, ma dall'entourage di Gudmundosson sarebbe arrivata la rivelazione sulla volontà di restare in Serie A.