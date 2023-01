Gagliardini dopo Vecino. La Lazio si interessa ancora a un parametro zero nerazzurro e stavolta si tratta dell'ex atalantino, che potrebbe ripercorrere lo stesso percorso intrapreso dall'uruguaiano la scorsa estate: addio a Milano a zero e approdo nella Capitale da biancoceleste. Secondo il Corriere dello Sport, questi saranno gli ultimi mesi di Gagliardini da interista: l'addio a fine stagione è certo. E poi? "Gagliardini è seguito da Beppe Riso, lo stesso manager di Cataldi - si legge -. Ci sono contatti continui con la Lazio per chiudere il rinnovo del regista biancoceleste.

Gagliardini è una mezzala, potrebbe aggiungersi alla batteria dei centrocampisti. La Lazio ha Luis Alberto e Milinkovic in bilico, Sarri pensa sempre a Ilic del Verona per il futuro. In passato il diesse Tare ha seguito Sucic del Salisburgo, 20 anni, definito da molti un piccolo Milinkovic. Se il Mago e il Sergente andranno via serviranno sostituti all’altezza, ma anche un’alternativa in più. Gagliardini potrebbe essere valutato nei prossimi mesi, cerca squadra, è stato associato anche al Monza", spiega il quotidiano romano.