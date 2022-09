Anche il Corriere dello Sport si interroga su come Inzaghi andrà a sostituire l'infortunato Calhanoglu che era in predicato di partire dall'inizio a Udine dopo la panchina di Plzen. "La scelta più ovvia sembra quella di confermare Mkhitaryan, ingaggiato questa estate proprio per avere un’alternativa a Calhanoglu con caratteristiche più simili. L’armeno, però, è reduce dai 72’ disputati in terra ceca e le sue condizioni andranno verificare in questi giorni. Peraltro, Inzaghi potrebbe puntare su un’impostazione tattica differente, preferendo almeno all’inizio un elemento più fisico come Gagliardini - si legge -. Per la verità, sulla carta, ci sarebbe anche una terza opzione, vale a dire Asllani. Ma Inzaghi, a domanda specifica, ha precisato di considerarlo il vice-Brozovic e non una potenziale mezzala in più per le rotazioni mediana".