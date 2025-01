Il Corsport parla chiaro: Ranieri ha bisogno di rinforzi e in diversi ruoli. Dal difensore centrale all'esterno sinistro (che però potrebbe arrivare in estate), poi un centrocampista e un attaccante.

Frattesi - si legge - resta il primo nome in mezzo al campo, ma è un affare difficile ed eventualmente andrebbe in porto soltanto negli ultimi giorni di mercato. L’ex Sassuolo, come si sa da tempo, ha aperto al trasferimento ma non vuole lo scontro con l’Inter che ha già fissato il suo prezzo: 45 milioni (trattabili fino a 40) e cessione solo a titolo definitivo (sì al prestito non obbligo, non col diritto).