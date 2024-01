Davide Frattesi come manifesto vivente di una panchina d'oro. Secondo il Corriere dello Sport, proprio le risorse alternative potranno essere sempre più una chiave in questa seconda fase di campionato e dovrà essere bravo Inzaghi a pescare bene nel momento giusto come accaduto con il Verona.

In particolare, l'ex Sassuolo sta dimostrando di saper essere decisivo e ora il tecnico nerazzurro sa che può lanciarlo nella mischia in qualsiasi momento. Fin qui, il peso specifico delle riserve è risultato decisivo sia in campionato che in Champions: proprio Frattesi e Lautaro, da subentranti, hanno saputo fare la voce grossa. Ma anche Arnautovic, Cuadrado, Dumfries e Dimarco hanno messo a referto gol e assist dalla panchina. Ora ci si aspetta altrettanto da Buchanan, preso per coprire il buco lasciato da Cuadrado.