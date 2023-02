Prendendo spunti dall'annuale rapporto della UEFA sullo stato del calcio europeo sulle condizioni dell’indebitamento dei club, il Corriere dello Sport si concentra anche sulla situazione italiana. Dai dati generali emerge come, nel 2022, il debito bancario complessivo del calcio europeo (area UEFA) sia cresciuto di 1,25 miliardi (+22% sull’anno precedente, con il debito a breve che si è ridotto di 495 milioni), portando così al 9% l’incremento del debito complessivo tra breve e lungo termine. Nei principali cinque campionati europei si contano 7,5 miliardi di debiti bancari oltre a 2,5 miliardi verso finanziatori interni.

In Spagna spiccano Barcellona e Real Madrid con un’esposizione bancaria di 841 e 967 milioni, poi c'è la Premier con 1,9 miliardi di indebitamento (i ricavi però sono tripli rispetto a quelli della Liga e della Serie A), mentre i più virtuosi sono tedeschi e olandesi. La Serie A conta invece debiti bancari per 1,068 miliardi. "Di questa esposizione complessiva tre club detengono una quota pressoché totalitaria: Inter 390 milioni, Juventus 223, Roma 271. I bianconeri hanno ridotto l’indebitamento di 250 milioni, grazie all’aumento di capitale da 400 milioni del dicembre 2021, ma quasi 900 milioni su un miliardo di debito sono a carico di queste tre società mentre il Milan ha un indebitamento minimo (71 milioni) e il Napoli zero", scrive il Corsport.