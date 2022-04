Sono stati finora solo 16 i giocatori capaci di vincere campionati in tre Paesi differenti. Nell'elenco anche Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Tiago e Heinze. Di questo club ristretto vorrebbe farne parte anche Edin Dzeko, già vittorioso in Germania con il Wolfsburg e in Inghilterra con il Manchester City: a 36 anni, quella di quest'anno potrebbe essere l'ultima chance per riuscire a strappare il pass.