Il Corriere dello Sport dedica spazio al possibile rinnovo di Edin Dzeko con l'Inter, anche se il diretto interessato, pur trovandosi benissimo a Milano, non sembra così ansioso di sedersi a breve attorno a un tavolo per discutere con la dirigenza di un nuovo matrimonio. "Ho tanta voglia di giocare qui, come sto già facendo. Ho un contratto fino a giugno, poi vediamo. Non mi sto giocando la conferma, faccio il mio in allenamento e in partita, se posso dare alla squadra qualcosa, non solo i gol, sono sempre contento", ha detto il bosniaco a margine della vittoria sull'Atalanta sulla quale ha messo il suo marchio indelebile.