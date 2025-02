Zalewski no, Dumfries sì. Il polacco, appena arrivato a Milano, per regolamento non sarà eleggibile per il recupero di domani a Firenze. Mentre il neerlandese, squalificato dopo il giallo nel derby, potrà regolarmente partecipare alla trasferta per poi saltare il match di lunedì.

"Inzaghi, dunque, in Toscana gli chiederà un ultimo sprint prima di doverci forzatamente rinunciare, aspettandosi un’altra prestazione di alto livello come successo di recente - sottolinea il Corsport -. Negli ultimi due mesi il tecnico piacentino non si è mai privato dal primo minuto della sua freccia sulla corsia destra, a parte la trasferta saltata di Leverkusen e il match di Coppa Italia iniziato in panchina contro l’Udinese, e in quest’arco temporale Dumfries ha sfornato sei reti tornando a volare anche sulle ali dell’entusiasmo per il rinnovo di contratto fino al 2028".