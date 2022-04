Ieri Inzaghi ha mischiato le carte in allenamento e solo nella seduta di oggi le sue intenzioni in chiave formazione saranno chiare anche ai giocatori, che per ora restano all'oscuro come tutti. Secondo il Corriere dello Sport, l'intenzione del tecnico nerazzurro è quella di cambiare il minimo indispensabile rispetto al match di La Spezia. "Anche se qualcuno (Dumfries per esempio) è in po' stanco - si legge -. Rispetto a venerdì rientrerà dal 1' De Vrij: l'olandese, schierato negli ultimi minuti al Picco complice i crampi di Bastoni, per tre giorni ha lavorato con i compagni dimostrando di aver smaltito il fastidio accusato con l'Hellas. Con lui in campo tornerà la difesa tipo ovvero Skriniar, De Vrij e Bastoni". E davanti? Lautaro corre verso una maglia da titolare e al suo fianco se la giocano Dzeko e Correa.