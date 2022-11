Le necessità finanziarie costringono l'Inter a ragionare sull'ormai famigerato "sacrificio di un big". E, in tal senso, il Corriere dello Sport spinge sul fronte Denzel Dumfries: dovrebbe essere lui l'indiziato a lasciare Milano a giugno. Considerando che Bellanova e Darmian restano alternative, allora il club dovrà riflettere sull'eventuale sostituto dell'olandese valutato oltre 40 milioni. "E nei vari ragionamenti è spuntato nuovamente fuori il nome di Emerson Royal. Il brasiliano era già stato vicino all’Inter nell’estate 2021, proprio come sostituto di Hakimi. Reduce da una stagione eccellente al Betis Siviglia, era stato riacquistato dal Barcellona, dove comunque non sarebbe rimasto. E, infatti, a fine mercato è poi finito al Tottenham per 25 milioni. All’epoca, però, non c’era Conte. Beh, quando Levy ha convinto il tecnico pugliese a sedere sulla panchina degli Spurs è cominciata una relazione particolare con Emerson: difeso in pubblico, ma criticato in privato", racconta il Corsport.