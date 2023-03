Anche il Corriere dello Sport sottolinea l'aria nuova che si respira sulle fasce dell'Inter. Complici i problemi avuti da Dimarco e Skriniar, con conseguente abbassamento di Darmian sulla linea dei difensori, Inzaghi ha rilanciato dall'inizio Gosens e Dumfries . Ed entrambi si sono fatti trovare pronti: il tedesco già ottimo a Bologna, mentre l'olandese ci ha messo di più ma alla fine è tornato a macinare anche lui a destra con buoni risultati. "Inevitabile che il rendimento di qui a fine stagione di Dumfries e Gosens avrà ripercussioni per il futuro - si legge -.

L’Inter, ad esempio, si augura che l’olandese torni quanto prima ai suoi livelli, in modo da capitalizzare al meglio la sua cessione, già messa in preventivo. Mentre, a proposito del tedesco, è chiaro che, al meglio, possa essere una risorsa importante dentro la rosa. Ma, davanti ad offerte di un certo tipo, non è da escludere nemmeno una sua partenza. E conterà anche la sua volontà".