Grande turnover per Inzaghi in vista del match di domani contro il Torino. Secondo il Corriere dello Sport, resisterà fino alle ore pre-gara il dubbio tra Lukaku e Lautaro per giocare in coppia con Dzeko. In regia spazio a Brozovic, con Asllani mezzala e Gagliardini a completare la mediana. Bastoni più di Acerbi per la difesa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Asllani, Gosens; Dzeko, Lautaro.