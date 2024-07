Il primo giorno di riposo concesso da Inzaghi dall'inizio della preparazione non sarà per tutti. Il tecnico dell'Inter ha concesso la domenica libera con gli allenamenti che riprenderanno domani mattina, in attesa della sfida con la Pergolettese in agenda alle 18.30: come informa il Corriere dello Sport, però, ad Appiano Gentile si vedranno oggi Zielinski e Asllani, gli ultimi arrivati dopo le vacanze, e Acerbi, alla ricerca del top della forma dopo l'operazione di inizio giugno.

Presenti anche gli affaticati Vanheusden e Satriano, vicini al rientro ma che domani non verranno rischiati anche in ottica mercato: l'attaccante è ancora nel mirino del Brest.