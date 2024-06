Ancora problemi per Federico Dimarco. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, l'esterno mancino dell'Inter è stato l’unico dei titolari reduci dalla partita contro la Croazia a lavorare a parte nella giornata di ieri, alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti.

Dimarco, che era già stato in dubbio per il match con Modric e compagni per una contusione a un polpaccio rimediata contro la Spagna, ieri è rimasto in palestra mentre il resto degli azzurri svolgeva la parte atletica in campo. Per lui solo lavoro di scarico e cyclette: gestione da parte di Spalletti con la speranza di averlo a disposizione per la Svizzera sabato alle 18.