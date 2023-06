Nessun allarme in casa Inter per Dimarco, ieri nemmeno in panchina contro il Torino: da domani, l'ex Verona tornerà in gruppo dopo un leggero affaticamento. E sempre domani si farà il punto sulle condizioni di Mkhitaryan e Correa: secondo il Corriere dello Sport, qualora recuperasse definitivamente, l'armeno potrebbe anche essere preso in considerazione per la mediana dal 1'.