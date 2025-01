Il reparto più falcidiato dalle assenze continua a essere la difesa. E se da un lato si recupera Pavard (e quasi Acerbi), dall'altro c'è l'allarme Bisseck. Come spiega anche il Corsport, il tedesco va monitorato perché non è al meglio dopo la finale di Riad: ieri non si è unito al resto del gruppo per via di un affaticamento e verrà monitorato nuovamente oggi per capire se ha smaltito la pesantezza muscolare o se saranno necessari esami strumentali.

Per domenica al Penzo, qualora Bisseck dovesse alzare bandiera bianca, come braccetto destro ci sarebbe Darmian e il rientrante Pavard potrebbe giocare anche un spezzone a gara in corso per riassaporare gradualmente il terreno di gioco. Per il resto, c'è da capire se portare Calhanoglu almeno in panchina.