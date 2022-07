"Bremer, come noto, non sarà il sostituto dello slovacco, il suo innesto infatti era stato programmato a prescindere". Come ribadisce il Corriere dello Sport, quindi, il brasiliano arriverà a Milano e questo affare non è diretta conseguenza del possibile addio di Skriniar. Almeno non a livello numerico in rosa, visto che c'era già l'addio di Ranocchia da comare.