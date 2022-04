Il baluardo di Inzaghi è senza dubbio Skriniar, autore di un rendimento enorme anche in questa stagione. E il tecnico nerazzurro può sorridere: il problema accusato da De Vrij contro il Verona si è confermato poca cosa: "L'affaticamento al flessore della coscia sinistra accusato contro il Verona è già in via di riassorbimento - conferma il Corriere dello Sport -. Ieri, l’ex-Lazio ha svolto soltanto un lavoro differenziato, ma le sue condizioni non preoccupano, tanto che non sono stati previsti accertamenti. Certo si procederà con grande cautela e non sarebbe così sorprendente se Inzaghi lo dovesse tenere a riposo venerdì con lo Spezia, in modo poi da poterlo schierare senza remore martedì prossimo in Coppa Italia contro il Milan".