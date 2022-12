"Salvare il soldato Lukaku: è questo il primo obiettivo di Simone Inzaghi dopo il disastroso mondiale di Romelu, naufragato con i Diavoli Rossi, ex Generazione d’Oro riscopertasi di latta. Qui sta il punto focale della ripartenza Inter, attesa il 4 gennaio dalla grande sfida con il Napoli, partita da dentro o fuori per i nerazzurri". Lo scrive il Corriere dello Sport in riferimento a cosa può lasciare il Mondiale invernale all'Inter. Ci sarà da riaccogliere Lautaro campione del mondo, Brozovic medaglia di bronzo, Dumfries galvanizzato e De Vrij intristito. "Gennaio sarà un mese chiave per l’Inter perché in palio ci sarà anche la Supercoppa da contendere al Milan in Arabia Saudita.