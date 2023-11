Anche il Corsport sottolinea l'importanza di Darmian, già decisivo lo scorso anno dopo il ko di Skriniar e adesso di nuovi indispensabile per il problema accusato da Pavard. E tornerà utile anche Bisseck, magari già con il Frosinone.

Intanto testa al Salisburgo, match in programma mercoledì in Austria. Secondo il quotidiano romano, qualche cambio va dato per scontato: pronti Carlos Augusto, Frattesi e Bastoni. Anche Sanchez potrebbe far tirare il fiato a Thuram, mentre la buona notizia è il ritorno di Arnautovic, out dallo scorso 24 settembre.