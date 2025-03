Tre squadre a contendersi lo scudetto. Oggi la classifica recita così: Inter prima con 58 punti, Napoli a 57 e Atalanta a 55. E fra due settimane ci sarà l'ultimo incrocio, quello di Bergamo tra Gasperini e Inzaghi.

Secondo il Corriere dello Sport, il calendario pende dalla parte di Conte. Reduce da una lunga astinenza di vittorie, contro l'Inter la squadra campana è apparsa di nuovo in palla, almeno nella ripresa.

La quota scudetto continua ad abbassarsi: 33 punti a disposizione, potrebbero bastarne altri 28 o addirittura qualcosina meno. Tutto come una settimana fa, insomma. Almeno in apparenza. Alla fine della 27ª giornata è venuto fuori chiaramente un nome: Antonio Conte. Il vertice di un triangolo psicologico: la condizione psicofisica fa sempre la differenza. Soprattutto con un calendario più agevole. "Al 6 aprile, dopo aver affrontato Fiorentina, Venezia, Milan e Bologna, non avrà più scontri diretti - sottolinea il quotidiano romano -. E non avrà coppe e viaggi. L’Inter, invece, ha un’agenda molto intasata: fino al 16 marzo sfiderà due volte il Feyenoord negli ottavi di Champions, il Monza e soprattutto l’Atalanta a Bergamo. Scontro diretto nel giorno di Venezia-Napoli, influente anche su un’eventuale classifica avulsa a tre per decidere le due squadre da mandare allo spareggio: la Dea, vincendo, balzerebbe in testa con 6 punti e inguaierebbe il Napoli per la differenza reti. In caso di arrivo in fondo con due squadre a pari punti, invece, sarà direttamente spareggio".