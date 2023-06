Dove giocherà il prossimo anno Correa? Questo è un altro fronte aperto in casa Inter, che ha messo sul mercato l'argentino. Si cercherà una sistemazione per il Tucu e poi si aprirà la caccia all'elemento che dovrà completare l'attacco. Secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono una punta capace di creare superiorità con dribbling e uno contro uno.

"Ebbene, tra i potenziali candidati potrebbe esserci anche Gnonto, che è in uscita dal Leeds dopo la retrocessione in Championship - svela il quotidiano romano -. Al momento, da viale Liberazione è partita solo una richiesta di informazioni, senza altre mosse. L’azzurro, peraltro, è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, prima lasciarlo per accasarsi allo Zurigo, firmando il primo contratto da professionista".