"Tenuto conto che entrambe le società stanno altresì vagliando valide alternative ove eventualmente localizzare la sede del nuovo stadio, sarà possibile effettuare valutazioni concrete sull’opportunità di perseguire una delle opzioni di cui sopra soltanto ad esito dei predetti approfondimenti". Sono queste, come riporta il Corriere dello Sport, le parole messe nero su bianco da Inter e Milan nella lettera congiunta ma ignorate nel comunicato diramato dal Comune di Milano, che hanno inevitabilmente generato fastidio alle due società.

Anche al quotidiano romano risulta che i due club stiano proseguendo con i rispettivi progetti nei comuni di Rozzano e San Donato Milanese. In particolare, quello nerazzurro (seppur ancora in fase embionale) procede verso lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo impianto di proprietà da 70 mila posti. Per l'Inter, insomma, San Siro rappresenta solo una delle possibilità sul tavolo, ma non certamente l'unica.

