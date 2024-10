Zero gol incassati nelle prime tre giornate di Champions League. A differenza del campionato, pur soffrendo come con City e Young Boys, l'Inter tiene la porta di Sommer immacolata come Aston Villa, Arsenal, Atalanta e lo stesso gruppo di Guardiola.

Come ricorda il Corriere dello Sport, solo in un'altra occasione nella sua storia l’Inter ha cominciato la principale competizione europea con tre clean-sheet: si tratta della stagione 1963/64, terminata proprio con il successo dei nerazzurri di Herrera.

Con Inzaghi in panchina, però, sta diventando una dolce abitudine. Dal 2021/22, proprio la squadra nerazzurra è quella che, in assoluto, ha messo insieme più partite senza incassare nemmeno un gol: ben 18 su 32. Siamo oltre il 50%, come evidenzia il quotidiano romano. L'obiettivo è fare altrettanto in campionato per puntare di nuovo al tricolore.