Nessun rilancio del Chelsea per Cesare Casadei. Come informa il Corriere dello Sport, da Londra sono rimasti fermi agli 8 milioni della prima offerta, rifiutata dall'Inter. E il Sassuolo spera che questo rilancio non ci sia. "Carnevali è pronto ad assicurare la recompra e l'Inter preferirebbe una destinazione italiana per monetizzare adesso la cessione e non perdere il controllo del talento romagnolo - scrive il quotidiano romano -. Di certo, però, i Blues stanno investendo sui giovani e lo hanno confermato prendendo un altro centrocampista della stessa età di Casadei, il 2003 Carney Chukwuemeka che lascerà l'Aston Villa e si trasferirà a Londra a titolo definitivo".