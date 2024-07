Anche il Corriere dello Sport conferma l'imminente passaggio di Valentin Carboni in prestito al Marsiglia con diritto di riscatto e controriscatto per l'Inter. Ma prima il rinnovo: secondo il quotidiano romano, l'argentino firmerà con i nerazzurri fino al 2029 con ingaggio adeguato a 1 milione a stagione. Tutto sarà messo su bianco al rientro in Italia, ovvero l'8 agosto.

Le cifre dell'accordo con il Marsiglia sono note: prestito oneroso e poi 35-36 milioni per il riscatto, mentre l’Inter, per non lasciarlo in Francia, ne dovrà tirare fuori 4-5 in più (una sorta di premio di valorizzazione). L'auspicio è che la cura De Zerbi faccia il proprio lavoro.