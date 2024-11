Niente di grave: per Calhanoglu, gli esami di ieri hanno confermato la lieve elongazione all’adduttore sinistro, come riferisce oggi anche il Corriere dello Sport. Nessun allarma, ma prudenza intatta in casa Inter per il regista turco, che ieri ha lavorato a parte sui campi di Appiano Gentile e che oggi sosterrà il provino decisivo per valutare la convocazione per Verona. Le probabilità che parta con la squadra sono alte, così come il fatto che non sarà titolare.

Per prendere il suo posto, Asllani è il favorito, ma attenzione alla candidatura di Zielinski, già schierato da Inzaghi in quella posizione con risultati discreti.