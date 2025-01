L'infortunio di Calhanoglu mette nei guai... Frattesi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, con il turco fuori almeno fino al derby (per il quotidiano romano sarebbe a forte rischio anche la gara col Milan...), Inzaghi si ritrova in emergenza per quanto riguarda il centrocampo e ovviamente non può pensare di lasciar partire Frattesi, anche perché pure Mkhitaryan non è al momento a disposizione.

"Inzaghi chiaramente deve lottare su tre fronti e ha bisogno di un rinforzo in caso di cessione dell’ex Sassuolo, Ricci è il designato per rinforzare l’organico nerazzurro ma difficilmente il Torino lo lascerà andare a metà stagione, soprattutto dopo la rivolta popolare estiva per la cessione last minute di Bellanova che ha compromesso e non poco il lavoro di Vanoli - si legge -. L’inserimento di Bryan Cristante nella trattativa aiuterebbe sicuramente l’Inter per una questione numerica, non proprio invece per sostituire le caratteristiche del ragazzo nato a Fidene. Inoltre il romanista non potrebbe essere impiegato in questa fase della Champions, quindi contro lo Sparta Praga il 22 gennaio e il Monaco il 29 gennaio (lo stesso discorso per Frattesi nelle prossime gare della Roma in Europa League)".

Ghisolfi pensa a una formula particolare per accontentare l'Inter che chiede 40-45 milioni: prestito oneroso a 10 milioni con l’obbligo di riscatto a 20-25 milioni più ulteriori 10 di bonus, la metà facili, gli altri più complicati. Se potrà soddisfare o meno l’Inter lo si potrà sapere solo se e quando verrà presentata la proposta ufficiale.