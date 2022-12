Sono tre le possibili novità in vista del Napoli rispetto all'Inter che oggi partirà titolare nel test contro il Sassuolo. C'è De Vrij che oggi sarà assente per una contusione, c'è Lautaro che torna in Italia in queste ore e poi, soprattutto, c'è Marcelo Brozovic. "Il centrocampista croato, ad esempio, è l’alternativa più “insidiosa” - sottolinea il Corriere dello Sport -. Anche ieri ha svolto un programma differenziato, ma il ko sembra già un ricordo.