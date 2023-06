Anche il Corriere dello Sport conferma l'indiscrezione: Marcelo Brozovic ha chiesto 48 ore per valutare ogni opzione, ma intanto oggi l'Al-Nassr potrebbe sbarcare a Zagabria per incontrare direttamente il centrocampista con l'obiettivo di convincerlo. Che poi è la speranza dell'Inter, che vorrebbe chiudere l'affare già stabilito con i sauditi per 23 milioni di euro. "Con quella cifra, ma senza aggiungere nemmeno un milione di euro, solo il cartellino di Mulattieri, partirebbe l’assalto a Frattesi, che aspetta il club nerazzurro - si legge -.

Che differenza farebbe se quella cifra la versasse il Barcellona? Nella sostanza nulla. Ma, secondo quanto rimbalza dalla Spagna, pur corteggiando Brozovic con insistenza, la società blaugrana non sarebbe nelle condizioni di presentare un’offerta all’Inter. Prima, infatti, dovrebbe vendere qualche esubero e liberare spazio nel monte salariale".