Quello che doveva vedersi a Genova, con ogni probabilità, si vedrà in casa con l'Udinese. Domani sera - secondo il Corriere dello Sport - riecco Brozovic in cabina di regia con Calhanoglu mezzala e turno di riposo, almeno inizialmente, per Mkhitaryan. Contro l'Udinese, per Inzaghi dubbio a destra tra Darmian e Dumfries, mentre in attacco Lukaku resta in vantaggio su Dzeko che si candida per il Porto. Da valutare Gosens, che potrebbe recuperare per la panchina

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku.