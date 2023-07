Dopo il nervosismo di ieri e lo stop dell'Inter alla trattativa con l'Al Nassr per il trasferimento di Marcelo Brozovic, adesso il clima tra le parti ha cominciato a rasserenarsi. Tanto che una nuova intesa è da considerare più vicina. Lo riferisce il Corriere dello Sport, che pone l'accento sulla grande tensione delle ultime ore.

"L’Inter si è infuriata quando si è trovata sul tavolo le nuove condizioni avanzate dall’Al Nassr. E anche Brozovic ci ha messo del suo, quando ha pensato bene di chiedere una buonuscita per i tre anni di contratto che avrebbe lasciato - si legge -. Ovvio che il club nerazzurro non l’abbia presa bene. Ma era ed è il segnale di come i rapporti tra viale Liberazione ed il croato si siano ormai sfilacciati. Il giocatore si è sentito scaricato per essere stato messo sul mercato, nonostante il rinnovo di più di un anno fa. E adesso cerca di ottenere il massimo dalla situazione. Come noto, avrebbe accettato di miglior grado il Barcellona, che però si è tirato indietro, non essendo in grado di avanzare alcuna offerta all’Inter". L’incertezza attorno al croato non ha permesso svolte o affondi concreti con il Sassuolo per Davide Frattesi, obiettivo nerazzurro per il centrocampo che al momento resta in stand by.