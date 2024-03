"Bella. E’ il primo pensiero che viene in mente pensando a Bologna-Inter. Bella come pochi immaginavano. Bella e anche sorprendente". È l'incipit del pezzo si approfondimento proposto oggi dal Corriere dello Sport per presentare la sfida in programma alle 18 al Dall'Ara, match che vedrà contro le due squadre che mettono in mostra il gioco più bello del campionato.

Il quotidiano romano immagina una gara equilibrata, con tanti talenti pronti a sfidarsi: in attacco i riflettori saranno puntati su Zirkzee e Lautaro, in panchina su Thiago Motta e Inzaghi, entrambi con una carriera in forte ascesa. Il Corsport ricorda che un anno fa, di questi tempi, il tecnico nerazzurro non se la passava bene, ma "in pochi mesi ha chiuso la bocca ai suoi detrattori e l’ha spalancata ai suoi ammiratori - si legge -. Oggi l’Inter ti riempie gli occhi come raramente è capitato nella sua storia".